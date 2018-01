À mesa, bucho de cordeiro recheado, o orgulho nacional

Trata-se do bucho de cordeiro recheado com seus miúdos, fígado, coração, sangue, além de aveia (para dar a liga) e especiarias diversas. Normalmente é acompanhado pelos tradicionais neeps and tatties, nabo e batata em escocês gaélico.

O prato original era assim servido em épocas medievais e, nos dias de hoje, ainda aparece sobretudo em jantares de gala. Mas há uma versão mais moderna que você encontra em restaurantes comuns da capital. Nela, o bucho como recipiente é descartado: os mesmos ingredientes são preparados artesanalmente como recheio de uma linguiça.

Se não agradar ao seu paladar, volte ao fish and chips ou aposte em outras opções de frutos do mar. Como é de se imaginar, o que não falta na Escócia são peixes e mariscos fresquinhos, além dos menus variados em casas especializadas. Prove o haddock (peixe da família do bacalhau) defumado e o cullen skink, caldo feito a partir do mesmo pescado, que cai muito bem como entrada. /B.T.