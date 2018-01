À mesa com Machado de Assis e outros figurões do século 19

O À Mesa com os Escritores foi pensado para ser mais uma atração cultural da 10.ª edição do Festival Vale do Café, onde todo e qualquer detalhe recebeu o devido cuidado. A começar pelos ilustres convidados, obras do artista plástico Henrique Resende que esculpiu em tamanho real cada um dos escritores (que você vê na foto abaixo), usando jornal e papel.

Completando a mesa, músicos, professores e comerciantes da região, além do próprio Paulo Roberto, assumem papel de membros da nobreza, recriando ali um encontro cultural aos modos da época, recitando poesias, canções e pensamentos dos figurões do passado. Cada um com o mais belo traje que remete ao século 19 - confeccionados depois de muita pesquisa e com direito a assessórios originais.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Mostramos um pouco do pensamento brasileiro daquele tempo. É incrível ver que, mesmo com suas divergências, alguns sendo monarquistas e outros republicanos, estas figuras se respeitavam", diz Paulo.

Quanto ao menu, espere uma mistura de pratos que também tem sua razão de ser. Com a ajuda da pesquisadora em gastronomia Ana Roldão, o cardápio conta com delícias antes apreciadas pelos escritores: arroz de hauçá, prato da culinária africana, que leva camarão e carne seca - um dos favoritos de Ruy Barbosa; arroz de leite e rabanada, como preferia Machado de Assis, entre outras surpresas.

"A ideia é apresentar o Brasil mestiço, misturado. Com elementos de artes plásticas, música, gastronomia, além do cenário natural", explica. O evento está incluído no ingresso para a apresentação do Trio de Câmara, às 16 horas, também na fazenda. / B.T.