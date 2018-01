À moda de Buenos Aires: com tango e jazz Foi um imigrante francês que fundou o mais antigo café de Buenos Aires, até hoje um reduto histórico e cultural da capital portenha. Localizado na Avenida de Mayo, o Café Tortoni (cafetortoni.com.ar) mantém o ambiente aconchegante que encantou moradores desde a inauguração, em 1858. Frequentado por ilustres como Carlos Gardel, Jorge Luis Borges e Alfonsina Storni - há um salão que homenageia a poetisa -, foi sede da La Peña, uma espécie de associação literária e artística. Hoje, o lugar recebe para refeição completa, chá ou café da tarde e para apresentações diárias de jazz ou tango, no salão do subsolo. Há, ainda, biblioteca e área de jogos, com mesas de sinuca, dominó e cartas.