A natureza como sala de aula

Serão oito horas de aula no sábado e outras oito no domingo, divididas entre teóricas e práticas. Os alunos recebem noções técnicas, aprendem a manejar os equipamentos e a usar a sensibilidade na hora de clicar. Para participar não é preciso ter câmera digital ou experiência prévia. O curso custa R$ 480 e inclui aulas, hospedagem em camping e alimentação. A turma terá, no máximo, 20 pessoas e os instrutores são Du e Zé Zuppani. Mais informações no site: www.ecofuturo.org.br.