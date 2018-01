A Ordem de Malta A Ordem dos Cavaleiros de São João foi fundada no século 11, durante as Cruzadas, para proteger peregrinos cristãos na Terra Santa. Os muçulmanos expulsaram a organização do Oriente Médio em 1291 e ela buscou refúgio na ilha de Rodes. No século 16, o sonho de retomar Jerusalém ficou mais distante quando os otomanos botaram todos para correr do Mar Egeu. Em 1530, sem ter para onde ir, aceitaram a sugestão do imperador Carlos V e se mudaram para Malta.