A parada seguinte em Orlando: shopping

Burberry, Chanel, Dior, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo e diversas outras grandes marcas do mundo da moda estão todas lá, inclusive suas lojas de desconto. Além, é claro, das tradicionais Bloomingdale's, Neiman Marcus, Nordstrom, Saks Fifth Avenue e Macy's.

Com aproximadamente 250 lojas, The Florida Mall é o maior shopping do Estado. As marcas por lá incluem The Apple Store e M&M Store. Considerado o shopping mais chique de Orlando, o The Mall at Millenia concentra marcas de luxo, como Gucci e Chanel, entre suas cerca de 150 lojas.

A Orlando Premium Outlets tem dois endereços na cidade. Entre centenas de lojas, tem ponta de estoque de Carolina Herrera, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo e Prada. Possui a única loja Baccarat/Lalique do mundo.

O site oficial de Orlando dispõe de um link com informações sobre compras e pacotes específicos para o consumo. Para planejar sua viagem, acesse o endereço visitorlando.com/shoporlando.