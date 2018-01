A partir de Atlanta, imersão no sul autêntico

A viagem começa em Athens, cidade universitária de onde veio a banda R.E.M.. Em minutos chega-se ao interior, com bancadas de frutas brotando a intervalos regulares. Amendoins assados, pêssegos e geleias típicas formam a santíssima trindade. As últimas têm um sabor que mistura maçãs e morangos, extraídas das frutinhas vermelhas que crescem nos pântanos.

A parada obrigatória é o Reed's Odds & Ends (5531, Macon Highway, em Bishop), com banheiros limpos e refrigerante gelado, uma mistura de grande venda de fundo de quintal e evento beneficente de igreja.

A viagem chega ao fim em Madison, um dos poucos lugares perto de Atlanta que não foram incendiados durante a Guerra de Secessão. A cidade é pequena, mas conta com cerca de 100 casas restauradas do período anterior à guerra. Cruze a estrada de ferro até Adrian's Place (325, West Washington Street), clássico restaurante sulista, para um prato de frango frito com purê amarelo, couve e torta. / KIRK JOHNSON, NYT