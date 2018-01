A precocidade de Thiago Jr.

Durante a jornada, aproveitou para rever as ruínas do Muro de Adriano, perto de Newcastle Upon Tyne, e visitou, orgulhosamente, a bela e sólida Catedral de Durham. Em Manchester, fez seu velho amigo Sir Alex Ferguson abandonar mais cedo um treino dos Red Devils para acompanhá-lo a um pub e lembrar-se, emocionado, de alguns dos 66 gols que marcou como atacante do Dunfermline Athletic, nos anos 60 do século passado. De volta a Essex, respondeu à pergunta da semana:

Mr. Miles: meu filho acaba de completar seu primeiro aniversário e vamos presenteá-lo com uma viagem a Orlando no fim do ano. O senhor tem alguma recomendação especial?

Thiago Cagliari, por e-mail

"Of course, my friend: por que você não aproveita a ocasião e inscreve seu infante para uma vaga no draught da próxima temporada da NBA? Sim, pois, segundo presumo, o pimpolho é um fenômeno de precocidade. Já posso imaginá-lo divertindo-se a valer nas montanhas-russas dos parques temáticos da cidade! Ou será que vocês o estão levando para fazer pechinchas nos outlets locais? Give me a break, dear Thiago!

Se o seu sonho de menino era esbaldar-se em algum parque de diversões colossal, please tell me: por que cargas d'água você foi esperar a criança nascer? Well: talvez lhe ocorra que o pequeno Thiago Jr. (is this his name?) vai ter divertidas lembranças para compartilhar no futuro. O abraço daquele grande rato de pelúcia? Ou as panquecas com maple syrup que são abundantes no café da manhã?

It's quite unbelievable, fellow!

Lamento lhe dizer, mas não existem viajantes de um ano de idade. Ocorrem, eventualmente, situações em que pais de crianças nesta condição são obrigados a transportá-las de um lugar para o outro por motivo de mudança ou, no máximo, porque vão veranear em uma praia próxima. O seu projeto, I'm afraid, é carregado de dolo. Thiago Jr. será exposto a condições adversas desde o check-in até a volta.

O mesmo ocorrerá com você e sua mulher. Passeios interrompidos, sightseeings pelos fraldários, jornadas pelas drugstores (em busca de fraldas, isn't it?). Você há de argumentar - que pai não o faria? -, que um único sorriso de seu baby já compensaria qualquer dificuldade. Pois eu me atrevo a pensar, I'm afraid, que a compensação que o motiva são os calafrios, as vertigens e demais emoções prometidas pelos muitos brinquedos que, unfortunately, seu filho será impedido sequer de experimentar.

Isto posto, my friend, ofereço-lhe, como resposta, duas recomendações alternativas. Dirija-se ao seu agente de viagens e, com muito jeitinho, negocie um adiamento dessa family trip. Peça dez anos para ver se consegue ao menos oito. Se, however, essa tática não funcionar, convença sua sogra a acolher o pimpolho por alguns dias enquanto você e sua mulher se divertem em Orlando. E não esqueça: compre um presente para ela naquele outlet ao regressar."

*Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. Ele já esteve em 132 países e 7 territórios ultramarinos