A preferida do líder Atatürk

Uma cidade com 4 milhões de habitantes não deveria ser ignorada. Turisticamente falando, porém, é mais ou menos isso o que ocorre com Ancara. A capital da Turquia vive à sombra de Istambul e não raro acaba sendo descartada dos roteiros tradicionais. Mas quem segue caminhos alternativos descobre uma metrópole com amplas praças e ricos museus.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Relíquia nacional: Anit Kabir guarda o mausoléu do homem que transformou o país em república

Ancara fica no centro da Anatólia, a parte asiática da Turquia, e foi declarada capital em outubro de 1923, depois que o país se tornou uma república liderada por Mustafa Kemal Paça (1881-1938), o Atatürk. A região, onde então viviam apenas 30 mil pessoas, começou a ser repaginada. Urbanistas europeus foram convocados para planejar áreas verdes e bulevares.

Veja também:

Do muezim ao desejo de ser moderna

Istambul revela uma Europa de mesquitas e palácios

Ruazinhas lotadas de tons e sabores típicos

Cenário de ficção, Capadócia oculta vida subterrânea

Éfeso conta histórias de três povos

Dias intensos à beira-mar na 'pérola do Egeu'

Um mergulho nas piscinas de Pamukkale

Marmaris e seu show de cores

O resultado do investimento pode ser visto, hoje, em monumentos como a Atakule. A torre de 125 metros tem design high tech - no topo, um domo cintilante reflete os raios de sol - de Ragib Buluç, arquiteto turco. A estrutura estampa todos os cartões-postais de Ancara.

Outra construção emblemática é o Anit Kabir - "o lugar onde o líder dorme" -, mausoléu que guarda o túmulo de Atatürk. Por ali, um museu expõe seus objetos pessoais. Há de tudo, de sapatos a documentos.

Passado

O Museu das Civilizações Anatólias, em um mercado do século 15 adaptado, conta a trajetória do povo turco. Na Cidadela, do século 9, você verá casinhas de pedra e madeira e restos de muralhas. A área tem boa infraestrutura - aproveite para conhecer restaurantes e fazer compras.

Atakule: www.atakule.com

Anit Kabir: www.anitkabir.org

Museu das Civilizações Anatólias: www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr

Como ir

PASSAGENS

SP-Istambul-SP: US$ 1.061 na Alitalia (0--11- 2171-7610); US$ 1.160 na British (0--11-4004- 4440); US$ 1.204 na Air France (4003-9955) e US$ 1.571 na Lufthansa (0--11-3048-5800)

PACOTES*

US$ 2.149: 6 noites. Istambul, Ancara e Capadócia. Top Brasil (0--11-3926-8000)

US$ 2.185: 9 noites. Istambul, Pamukkale, Capadócia e Ancara. CVC (0--11-2191-8911)

US$ 2.241: 6 noites. Istambul, Çanakkale e Kusadasi. Panamericano (0800-776-6868)

US$ 2.359: 7 noites. Istambul, Ancara, Capadócia e Pamukkale. Advtour (0--11-2167-0677)

US$ 2.390: 10 noites. Capadócia, Pamukkale, Istambul, Éfeso. Rubiatur (0--11-3236-6555)

US$ 2.539: 10 noites. Istambul, Pamukkale, Capadócia, Ancara. Riviera (0--11-5533-6889)

US$ 2.684: 8 noites. Capadócia, Éfeso, Istambul, Pamukkale. New Age (0--11-3138-4888)

US$ 2.776: 10 noites. Istambul, Pamukkale, Éfeso. Cit Viagens (0--11-3138-3535)

US$ 2.850: 10 noites. Istambul, Capadócia, Pamukkale. Abreutur (0--11-3702-1840)

US$ 3.239: 10 noites. Istambul, Pamukkale e Capadócia. Tereza Ferrari (0--11-3021-1699)

US$ 3.286: 9 noites. Istambul, Troia, Pamukkale e Capadócia. Intravel (0--11-3206-9000)

US$ 3.760: 6 noites. Istambul e Capadócia. Interpoint (0--11-3087-9400)

*Mínimo com aéreo, em apto. duplo