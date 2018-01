A pressa não tem vez

Claro que as paradas nos recuos e mirantes vão render as melhores fotos, mas o cenário ajuda tanto que até cliques apressados de dentro do carro funcionam.

No trecho chamado Riviera Makarska estão cidades turísticas como Brela e Drasnice. Uma das lindas minipraias de Brela é Vrulja, de difícil acesso a pé e com uma parte dedicada ao naturismo. É caso de escolher na hora: ver as praias do alto, da estrada, e descer até as que parecerem mais promissoras. O Lago Baina, 70 quilômetros depois de Brela, vai parar o carro por você.

Tanto pela estrada secundária como pela autoestrada (A1 - E65) é preciso passar por alguns quilômetros de Bósnia e Herzegovina - portanto, parar em fronteiras. Sim, leva tempo. O caminho alternativo é até um pouco menor que o principal (214 contra 229 quilômetros), mas entre paradas para fotos, trechos urbanos, fronteiras e carros comunistas, a viagem dura mais de quatro horas. Isso sem contar as eventuais descidas para as praias. / THIAGO MOMM, ESPECIAL PARA O ESTADO