A primeira filha de Roma e um autêntico château O Horreum, antigo armazém construído no fim do século 1.º a.C., leva quase sozinho a responsabilidade de comprovar a origem romana de Narbonne (um trecho da Via Domitia também se mantém intacto). Isso em uma cidade que ficou conhecida como "primeira filha de Roma", fundada em 118 a.C. Ainda que os resquícios do passado tenham desaparecido, as ruas repletas de lojas e empórios convidam a uma parada - faça isso quando estiver a caminho de Carcassonne, no sul. E gaste um dia inteiro entre passeios e, é claro, compras.