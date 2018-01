A rede de túneis que fez a diferença

A engenhosa rede de túneis chegou a alcançar 200 quilômetros, indo até a fronteira com o Camboja. Era ali, sob a terra, que agricultores se escondiam, fabricavam armas e armadilhas e viviam com suas famílias, resistindo à ocupação. Hoje, quem se embrenha por ali são os turistas.

Os túneis foram alargados para que os turistas possam passar por eles e ter uma ideia de como era viver em Cu Chi na época da guerra. A experiência pode ser bem claustrofóbica. Outra parte interessante são as armadilhas, feitas com ferro e madeira, mas capazes de matar um homem ou parar um tanque - um deles ainda está no mesmo lugar de quando foi tomado.

Os moradores de Cu Chi aprenderam a montar seus utensílios de guerra com os restos de equipamentos abandonados pelos americanos: foguetes cortados se transformavam em granadas e pneus de tanques viravam chinelos de tiras. /A.P.