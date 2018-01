A rivalidade vale mais que o primeiro lugar

Caruaru (foto no alto) e Campina Grande (acima). Shows e quadrilhas para curtir a noite inteira. Fotos: Roberto França e César de Cesário/Divulgação

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo é superlativo quando o assunto é festa junina em Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco. As duas cidades, distantes 149 quilômetros uma da outra, travam no mês de junho uma disputa que, midiática ou não, já virou tradição na história dos festejos populares do Nordeste.

O formato da festa é o mesmo: grandes shows de artistas renomados e palcos menores para nomes locais. Diversas atrações integram as duas programações, por isso, alguns espetáculos até se revezam entre elas. Mas, a cada ano, as cidades apostam em diferenciais para merecer o título de Maior São João do Mundo. Ambas esperam um público de 2 milhões de pessoas.

Campina Grande investiu em tecnologia para levar o título: quem for ao Parque do Povo, uma arena de 42,5 mil metros quadrados no centro da cidade cercada por câmeras de segurança, terá acesso gratuito a internet sem fio (Wi-Fi) e poderá receber no celular, de graça, a programação do dia seguinte. Os shows do palco principal serão transmitidos ao vivo pelo http://www.saojoaodecampina.pb.gov.br/.

Veja também:

Diamantina, fascinação de pedra preciosa

E, se em toda quadrilha que se preze tem um casamento de mentirinha, Campina Grande promoverá um de verdade. Coletivo, vai unir oficialmente 120 casais. A cerimônia está marcada para a véspera do dia de Santo Antônio por um bom motivo: 12 de junho é o Dia dos Namorados.

Atração consagrada na festa paraibana, o Trem do Forró funciona a partir de 5 de junho. Aos sábados e domingos, parte da Estação Velha para o Distrito de Galante. Trios animam o trajeto de uma hora e meia.

Nesta briga pelo título de Maior São João, Caruaru (http://www.caruaru.pe.gov.br/) aposta na tradição. O destaque deste ano será o Maior Baião do Mundo, um grande encontro musical na noite de São João, em 23 de junho. No palco principal, reúnem-se Zélia Duncan, Lenine, Paulinho Moska, Luiza Possi, Ortinho e Junio Barreto. A fidelidade às raízes será destacada em forma de homenagem a quatro personagens-símbolo da cidade: o poeta Rafael de Barros, os humoristas Ludugero e Otropi e o instrumentista Tavares da Gaita.

Megaevento. Para dar mais graça e jovialidade às festas, os grupo de forró passaram a usar efeitos de luz e coreografias mais afinadas com a atualidade. Carlos Costa/Divulgação

De acordo com a programação divulgada, há empate no tamanho das festas, que vão durar em torno de um mês. Em Caruaru, começa em 28 de maio e segue até 29 de junho. Em Campina Grande, vai de 4 de junho a 4 de julho. Só o futebol poderá mudar esse quadro, pois a programação paraibana terá sete dias a mais caso a seleção brasileira chegue à final da Copa do Mundo.

Bom para todos. Para integrar os megaeventos que as duas cidades oferecem, muitos precisaram se adaptar. As roupas das quadrilhas, por exemplo, ganharam brilhos e adereços para fazer melhor figura diante das câmeras de TV. Os grupos de forró passaram a usar efeitos de luzes e coreografias mais afinadas com o som da moda.

O que não muda, segundo alguns estudiosos, é o caráter popular da festa. “Os eventos são todos gratuitos e o povo participa”, explica o historiador pernambucano João Francisco Barbosa. Quanto à rivalidade, ele diz que a “brincadeira” é positiva para todos. “Fortalece a economia de toda a região.” É um excelente pretexto para visitar as duas cidades nordestinas e tirar isso à prova. E melhor: pela falta de uma opinião definitiva, ter de voltar no ano seguinte.