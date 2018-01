A rodovia famosa e as praias da ilha africana

Rota 66

A Rota 66 é o cenário da trama do filme Carros. Com 3.900 quilômetros de extensão, a rodovia interliga Chicago, em Illinois, a Santa Mônica, na Califórnia, cruzando oito estados e atravessando desertos e montanhas. Para curtir esse famoso visual, uma dica é cair na estrada de moto ou com um conversível. Digite "Route 66" no site www.seeamerica.org para conferir outras informações.

Madagáscar

O território selvagem e as praias da ilha africana são palco das aventuras do leão narcisista e seus amigos no filme Madagascar. A quarta maior ilha do mundo é também um dos locais mais ricos em fauna e flora. Os turistas podem explorar trilhas na densa

vegetação e observar espécies de animais nunca vistos por aqui. É o caso dos lêmures, os simpáticos bichinhos que protagonizam uma rave no filme. Informações: www.wildmadagascar.org.