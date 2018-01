A rotina do 'Viagem', agora no Instagram

A ideia é compartilhar com você, leitor, nossos cliques favoritos. No canal @viagemestadao, vale tanto registros factuais, ao longo de uma viagem feita pela equipe, quanto fotografias de arquivo, do que vimos de mais fantástico e marcante nos destinos já visitados - que vão das praias do Nordeste até as geleiras da Antártida. Imagens do dia a dia e bastidores da produção do suplemento, direto da redação, também serão postadas, complementando a comunicação visual que é a marca do Instagram.

Órgãos institucionais de destinos, como o próprio Ministério do Turismo (@mturismo) do Brasil e o Governo de Nova York (@nyc), para citar alguns exemplos, também aderiram à rede social, e alimentam seus canais com imagens inspiradoras. A cidade-sede dos Jogos Olímpicos também está presente, atualizando os internautas sobre a preparação do grande evento por meio de belas imagens no @london2012olympics, já com quase 50 fotografias.

Criado há pouco mais de um mês, o @banksyart é outro canal que vale e pena conferir. Ele já contabiliza mais de 85 mil seguidores e reúne mais de cem obras de Banksy, o aclamado e misterioso artista de rua inglês. Bom para você se familiarizar com seus grafites, ilustrações e instalações e depois saber reconhecê-las quando estiver explorando as ruas de Londres, Nova York...

Palavras-chave. Para provar que cenários turísticos e paisagens têm espaço privilegiado na rede, faça uma rápida pesquisa das hashtags (ou palavras-chave) mais populares. A #sky está presente em nada menos que 6 milhões de fotografias ali compartilhadas. Quer conferir as melhores imagens de natureza? Busque pela #nature e terá 4 milhões de publicações para admirar; praias e pôr do sol, identificadas respectivamente como #beach e #sunset, reúnem, cada uma, cerca de 3,5 milhões de imagens.

Para facilitar a identificação, o Viagem também criou sua hashtag: #viagemestadao. Na hora de publicar seus mais incríveis cliques de férias, inclua a palavra-chave e faça parte do nosso álbum de fotos personalizado.