A ultramoderna Berlim

Vibrante, moderna, contemporânea e cosmopolita costumam ser os adjetivos mais frequentemente utilizados para descrever Berlim. E vale dizer que todos são apropriados, ainda mais quando inteligentemente associados a "histórica", que é a outra grande e preciosa faceta da capital alemã.

Não importa se você deseja fazer um piquenique no parque, passar a tarde num beach bar ou participar de um churrasco: o verão em Berlim abre espaço para tudo isso. Apaixonados por cultura e vida ao ar livre, os berlinenses fazem dessa a estação mais animada e festejada.

Neste ano, a cidade celebra 775 anos e, por isso, recheou o calendário ainda mais com eventos culturais - na maioria, gratuitos. Conferir a programação completa é muito fácil no site do turismo oficial da cidade (visitBerlin.com).

Aeroporto com ciclovia. Berlim fica ainda mais moderna em março de 2013: um novo aeroporto, Berlin Brandenburg Airport, substituirá os dois atuais, Berlin Tegel e Schönefeld. Inicialmente a inauguração estava prevista para 3 de junho deste ano, mas teve de ser adiada por problemas técnicos.

Com capacidade para até 27 milhões de passageiros, o BER também contará com um enorme Welcome Center, aberto das 6 horas à meia-noite no setor de desembarque, para fornecer mapas e informações gerais sobre a cidade e vender ingressos para eventos e atrações. E, não bastasse o fato de Berlim ser uma das cidades com melhor sistema de transporte público no continente europeu, uma ciclovia ligará o novo aeroporto ao centro da cidade.

Metrópole pulsante e criativa, Berlim oferece 1.500 eventos culturais diários durante o verão - entre eles, exposições de arte, apresentações musicais e performances teatrais. Virar a noite acordado em Berlim no verão é tarefa das mais fáceis, mesmo para aqueles viajantes que não são boêmios.

Em sua 31ª edição, o evento The Long Night of Museums já virou tradição. Os museus permanecem abertos na noite de 25 de agosto até as 2 horas da manhã do dia seguinte. Em 21 de junho, a Fête de la Musique contará com 90 palcos ao ar livre espalhados pela cidade inteira, com programação gratuita que vai do jazz ao rock.

Está em busca de novidades gastronômicas? Bons restaurantes não param de abrir na capital alemã e há muito tempo turistas não vivem apenas à base das salsichas do tipo Frankfurter. A novidade da temporada é a febre dos berlinenses pelos macarons. No bairro Schöneberg, a Makrönchen Manufaktur é tomada por essas coloridíssimas delícias que mesclam amêndoas, ovos e açúcar numa doce tentação.