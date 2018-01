Aberta a caça ao sorvete na capital

Outra novidade deliciosa (e menos calórica) é o sorvete feito com leite de cabra do Greedy Goat (greedygoat.co.uk), de quinta-feira a sábado no Borough Market e aos domingos no Real Food Market, em South Bank. Apesar de mais leve, o sorvete não perde nada do sabor. Prove Mint Choc Chip (menta e chocolate) ou um dos sabores de frutas, como manga.

The Icecreamists (theicecreamists.com) é, sem duvida, o mais extravagante. Localizado no mercado de Covent Garden, é decorado em preto e rosa-choque. Atendentes apresentam os sorvetes cremosos, feitos com ingredientes diferentes como pipoca, vodca ou leite materno - o que, aliás, causou um escândalo quando a gelateria foi inaugurada, em 2011. Outra atração do menu são os caríssimos coquetéis (de sorvete, claro). Saboreie na pequena sala do andar de cima, decorada com sofá, poltrona e fotos do casal real William e Kate em poses sensuais.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem prefere uma gelateria mais tradicional encontra próximo dali, em Shorts Gardens, a Scoop (scoopgelato.com). Os sorvetes são preparados com ingredientes importados e agradam principalmente os fãs de chocolate. Há mais de 20 opções no menu, servidas em casquinhas enormes cobertas de amendoim, granulado ou coco ralado.

Recentemente, a Scoop inaugurou uma loja em South Kensington, próxima aos museus de História Natural e Victoria & Albert, uma das áreas mais elegantes da cidade. No entanto, a sorveteria mais famosa da região é a Ice Cream Parlour da Harrods, que mudou do luxuoso Food Hall, no térreo do icônico prédio, para o segundo andar. No novo espaço, os clientes podem se sentar no bar, onde os atendentes preparam sundae e banana split servidos em taças coloridas.

*É jornalista, paulistana e

vive em Londres há 10 anos