Aberta a temporada de música em Campos

Basta as temperaturas baixarem para os turistas migrarem em peso para Campos do Jordão. Preços sobem, ruas ficam lotadas, hotéis não têm vaga e conseguir mesa nos restaurantes vira missão quase impossível. Mas quem gosta de badalação nem se importa. Afinal, é também nesse período que a cidade recebe eventos culturais de peso, como o Festival Internacional de Inverno.

A festa vai comemorar 40 anos em 2009 e terá como temas os 50 anos da morte de Heitor Villa-Lobos e o Ano da França no Brasil. A programação, dirigida mais uma vez por Roberto Minczuk, será realizada entre os dias 4 e 26 de julho.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma maratona de 45 espetáculos em 23 dias, com 18 concertos gratuitos. A homenagem à França será feita com a apresentação do grupo Le Poème Harmonique, cujo repertório se concentra em músicas dos séculos 17 e 18 - a regência é de Vincent Dumestre. Haverá, ainda, a participação de solistas do Conservatório de Paris. Entre os brasileiros, destaque para o pianista Nelson Freire e o violonista Fábio Zanon, além do Quinteto Villa-Lobos.

A abertura será com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, regida por Victor Pablo Pérez, no Auditório Claudio Santoro. Os shows ocorrem em outros cinco espaços.

Além da música clássica, neste ano a cidade retomou as apresentações populares na Praça do Capivari, com o projeto Música na Praça. Em julho, apresentam-se por lá Claudio Zoli (4), Jorge Vercilo (10), Guilherme Arantes (16) e Fernanda Porto (17), entre outros. Todos os shows são gratuitos.

GASTRONOMIA

Se entre uma apresentação e outra bater aquela fome, aproveite a Temporada Gastronômica de Inverno. O evento, organizado pelo Grupo Cozinha da Montanha de Campos do Jordão, vai até 15 de agosto e reúne 24 restaurantes da cidade.

O Ano da França no Brasil também inspirou os chefs participantes, que criaram receitas de pratos à base de chocolate e fondues variadas - como a de tucupi com frutos do mar, do Araucária.

Festival de Inverno de Campos do Jordão: www.festivalcamposdojordao.org.br

Temporada Gastronômica: Conheça os restaurantes participantes no www.cozinhadamontanha.com.br