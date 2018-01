Abra a carteira

O mercado, no terceiro andar do Santa Monica Place, reúne as opções sustentáveis e artesanais do shopping: o restaurante-café The Curious Palate ("da fazenda para a mesa"), os chocolates Opulence ("orgulhoso de seus ingredientes naturais"), os cosméticos Benedetta, o empório Norcino Salumeria...

Os três quarteirões para pedestres do Third Street Promenade, no centro de Santa Monica, reúnem grifes, cinemas, restaurantes e cafés (vá de sanduíche de salmão defumado, queijo e ovo no Monsieur Marcel, no meio do calçadão). Trata-se de uma das principais atrações da cidade e um endereço imperdível de compras. Charme define. Veja outras opções - para passar o cartão de crédito ou apenas ver ambientes bonitos e cheios de boas ideias. / M.N.