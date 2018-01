Pacotes em conta para abril de 2017

BONITO (MS) - 4 noites

O pacote da Azul Viagens custa R$ 932,50 e inclui hospedagem com café da manhã, voo com saída do aeroporto e traslados. Os passeios para o balenário sul-matogrossense, no entanto, são pagos à parte. Espere gastar de R$ 30 a R$ 36 para entrar no Balneário Municipal, de R$ 150 a R$ 202 pela flutuação no Rio Sucuri e de R$ 40 a R$ 65 pela ida às grutas.

Dica importante: é provável que os preços aumentem rapidamente com os feriados; melhor reservar sua viagem o quanto antes.

RIO DE JANEIRO (RJ) - 3 noites

Na Latam Travel, custa R$ 450, com aéreo e hospedagem no Ibis Centro. Com os R$ 550 restantes, você consegue visitar o Cristo Redentor (no trem do Corcovado, de R$ 61 a R$ 74, dependendo do dia), andar no bondinho do Pão de Açúcar (R$ 76) e ainda sobra para refeições e, claro, aquela cervejinha na praia. Se você já conhece o básico, nosso especial sobre a cidade, publicado para a Olimpíada (mas repleto de atrações que podem ser visitadas em qualquer época) tem 184 sugestões, entre hotéis, restaurantes, bares, praias, compras e passeios: bit.ly/guia-rio.

