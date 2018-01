Abril é mês de...

O começo de abril é a última chance para quem quer ver de perto o fenômeno causado por partículas magnéticas vindas dos raios solares no Hemisfério Norte. É possível observar o balé de luzes coloridas no norte do Canadá, Alasca, Finlândia, Suécia, Sibéria...

16 Abril Pro Rock

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O festival comemora 18 anos trazendo para o Recife (PE) Blaze Bayley (ex-vocalista de Iron Maiden e Wolfsbane), Agent Organe, Pato Fu e outras bandas nos dias 16 e 17. Nos fins de semana do dia 9 ao 24, o evento ganha um "filhote", o APR Club, com shows de bandas como Mundo Livre SA (foto). Site: www.abrilprorock.Info

23 New Orleans

A programação do festival de jazz na cidade americana inclui B.B. King (foto), Pearl Jam, Simon and Gafurnkel, Aretha Franklin, Lionel Richie e outros nomes de peso. O evento

segue até 2 de maio. Site:

www.nojazzfest.com

30 Mergulhar em Cairns

A partir de abril começa a melhor época para mergulhar na Grande Barreira de Corais na Austrália. As torrenciais chuvas de verão cessam, o clima é agradável e as águas-vivas gigantes somem do pedaço