Acervos arejados e instalações urbanas

A cidade, por sinal, tem se tornado bastante versátil no tocante a exposições artísticas. Enquanto a Pinakothek der Moderne esteve fechada para reforma em setembro, mostras e eventos multidisciplinares foram apresentados na Schaustelle (esquina da Gabelsbergerstrasse com a Türkenstrasse), um pavilhão temporário que fica ao lado do museu de arte moderna. A proposta do pátio que circunda o edifício, pontilhado de obras geométricas feitas de madeira bruta, também é se tornar uma galeria ao ar livre. Próximo dali está o MaximiliansForum (Metrô Maximilianstrasse/Altstadtring), uma galeria subterrânea que, do nível da rua, parece ser uma passagem em desnível para pedestres, mas, na realidade, abriga uma mostra rotativa de instalações de arte e hospeda uma soturna escultura urbana. Já a Haus der Kunst (Prinzregentenstrasse, 1) é um edifício imponente com um legado nazista complicado, mas o diretor nigeriano Okwui Enwezor está absorvendo esse passado para dar impulso a um museu de arte contemporânea no futuro. Recentemente, os antigos abrigos antiaéreos foram transformados em espaço de exibição dedicado a instalações de vídeo.