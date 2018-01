Achados irresistíveis para ir além do óbvio

Restaurante Tchecov

Rua Petropavlovskaia, 4

Aprecie o mobiliário, comova-se com a pianista e as vodcas da casa, peça comida típica e sinta-se em uma dacha (casa de campo russa) do século 19. Refeição completa por cerca de R$ 60 - fica bem ao lado da estação de metrô Petrogradskaia.

Stolle

stolle.ru

Com dezenas de unidades pelo país, esta rede de tortas doces e salgadas (R$ 4 a R$ 14) assadas ao estilo saxão proporciona uma cativante pausa do inverno lá fora.

Museu Russo da Vodca

vodkaroom.ru

Privado, oferece ótima exposição apresentada em inglês por uma guia e complementada por três shots (R$ 30). Empolgados pagam e provam outros dos mais de 200 tipos de vodca. Famintos se esbaldam no restaurante típico anexo.

Erarta

erarta.com

Este museu de arte contemporânea, aberto em 2010, conta com cerca de 2 mil trabalhos de artistas russos produzidos desde 1950. São cinco andares de exibições temporárias e cinco do acervo, com excelentes quadros. Entrada: R$ 20.

Etagi

loftprojectetagi.ru

O projeto reúne, em uma antiga fábrica de pães, admiradores de arte contemporânea. Nos dias ensolarados, o terraço do café merece visita. Grátis.

Escritores

Faça uma imersão literária visitando a casa onde morreu Pushkin (museumpushkin.ru), em 1837 (tours em russo), o flat onde Dostoievski (md.sbp.ru) escreveu o clássico Crime e Castigo (1866) e o lugar onde Nabokov (nabokovmuseum.org) nasceu e morou até emigrar do país, em 1917. / T.M.