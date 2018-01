Ache seu lugar na folia (ou longe dela)

Se nem passa pela sua cabeça gastar os dias da folga de carnaval no sofá, assistindo pela televisão ao desfile das escolas de samba e dos trios elétricos, aproveite o período para mudar de cenário.

Confira sugestões de hotéis pelo Brasil para curtir o carnaval. Os preços valem para o casal.

SUL

R$ 958: 3 noites (21 a 24) com pensão completa no Novotel (0--47-3634-1112; www.novotel.com.br/saobento), em São Bento do Sul (SC)

R$ 1.432: no Rafain Palace (0800-645-3400; www.rafainpalace.com.br), em Foz do Iguaçu (PR), 4 noites (20 a 24) com café

R$ 2.678: 5 noites (20 a 25) com meia pensão no Costão do Santinho (0800-48-1000; www.costao.com), em Florianópolis (SC)

R$ 4.032: 5 noites (20 a 25) com pensão completa no Aguativa Golf Resort (0--43-3520-7000; www.aguativa.com.br), em Cornélio Procópio (PR)

SUDESTE

R$ 450: no Lago Azul (0--19-3848-1001; www.redelagoazul.com.br), em Louveira (SP), 4 noites (20 a 24) com café e 2 ingressos para Hopi Hari ou Wetn Wild

R$ 1.062,50: 5 noites (20 a 25) na Pousada Recanto dos Saltos (0--11-3035-1900; www.peraltas.com.br), em Brotas (SP), com café.

R$ 1.100: na Pousada Brisamar (0--24-3371-5789; www.pousadabrisamar.tur.br), em Paraty (RJ), 5 noites (20 a 25) com café

R$ 1.100: no Hotel do Campanário (0--24-3351-1166; www.hoteldocampanario.com.br), em Penedo (RJ), 5 noites (20 a 25) com café

R$ 1.250: na Pousada das Praias (0--11-3085-3076; www.pousadadaspraias.com.br), em Camburi (SP), 4 noites (20 a 24) com café

R$ 1.260: 5 noites (20 a 25) no EcoAção (0--14- 3653-8040; www.ecoacao.com.br), em Brotas (SP). Com café e passeios

R$ 1.380: Auberge Suisse (0--22-2541-1270; www.aubergesuisse.com.br), em Nova Friburgo (RJ), 4 noites (20 a 24) com café

R$ 1.400: no Hotel Maison Joly (0--12-3896-2364; www.maisonjoly.com.br), em Ilhabela (SP), 5 noites (20 a 25) com café

R$ 1.500: com pensão completa, 5 noites (20 a 25) no Hotel Fazenda 3 Pinheiros (0--24-2108-1000; www.3pinheiros.com.br), em Engenheiro Passos (RJ)

R$1.500: 4 noites (20 a 24) com pensão completa no Hotel Fazenda Lagoa dos Cisnes (0--14-3732-2121; www.lagoadoscisnes.com.br), em Avaré (SP)

R$ 1.600: 5 noites (20 a 25) na Pousada Moriá (0--24-3387-1505; www.pousadamoria.com.br), em Visconde de Mauá (RJ). Com café

R$ 1.600: 5 noites (20 a 25), com pensão completa, no Brotas Eco Resort (0--11-3035-1900; www.brotasecoresort.com.br)

R$ 1.635: 3 noites com café no Apa Pau Brasil Eco Praia Hotel (0--22-2633-0747; www.apapaubrasil.com), em Búzios (RJ)

R$ 1.705: 5 noites (20 a 25) na Pousada Frangipani (0--14- 3653-4851; www.frangipani.com.br), em Brotas (SP). Com café

R$ 1.720: no Hotel Casablanca (0--19-3824-2001; www.hotelcasablanca.com.br), em Águas de Lindóia (SP), 5 noites (20 a 25) com pensão completa.

R$ 1.720: 4 noites (20 a 24) com café na Pousada Canto dos Tangarás (0--24-2225-2131; www.cantodostangaras.com), em Petrópolis (RJ)

R$ 1.743: 3 noites no Hotel Solar do Império (0--24-2103-3000; www.solardoimperio.com.br), em Petrópolis (RJ), com meia pensão

R$ 1.810: 5 noites (20 a 25) no Hotel Ponto de Luz (0--11-4539-3226; www.hotelpontodeluz.com.br), em Joanópolis (SP). Com pensão completa

R$ 1.900: na Pousada Magic City (0--11-4746-5800; www.magiccity.com.br), em Suzano (SP), 4 noites (20 a 24)com pensão completa

R$ 1.923: 4 noites (21 a 25) no Home Green Home (0800-170-127; www.homegreenhome.com.br), em Campos do Jordão (SP). Inclui meia pensão

R$ 1.930: no Hotel Fazenda São Francisco (0--11-3022-8300; www.hfsaofrancisco.com.br), em Cunha (SP), 5 noites (20 a 25) com pensão completa

R$ 1.944: na Pousada Tankamana (0--24-2222-9181; www.pousadatankamana.com.br), em Itaipava (RJ), 3 noites com meia pensão

R$ 1.944: 5 noites (20 a 25) com café na Pousada Barra do Bié (0--12-3111-1477; www.pousadabarradobie.com.br), em Cunha (SP)

R$ 1.960: 5 noites (20 a 25) com pensão completa no Hotel Vale da Barra (0--11-4696-1524; www.hvb.com.br), em Salesópolis (SP)

R$ 2.104: 4 noites (21 a 25) no Casa Grande Hotel (0800-11-6562; www.casagrandehotel.com.br), no Guarujá (SP), com café

R$ 2.200: pacote com pensão completa por 5 noites (20 a 25). Pousada da Cachoeira (0--19- 3899-1692; www.pousadadacachoeira.tur.br), em Monte Alegre do Sul (SP)

R$ 2.250: 5 noites (20 a 25) no Boullevard Riviera (0--13-3319-6000; www.boulevardrivieraflat.com.br), na Riviera de São Lourenço (SP), com meia pensão

R$2.260: 5 noites (20 a 25) no Ubatuba Palace Hotel (0-12-3832-4500; www.ubatubapalace.com.br), em Ubatuba (SP), com meia pensão.

R$2.475: no Village Montana (0--19-3895-1235; www.villagemontana.com.br), em Socorro (SP). 5 noites (20 a 25) com pensão completa.

R$ 2.490: na Pousada Solar d' Araucária (0--35-3654-1260; www.solardaraucaria.com.br), em Gonçalves (MG), 5 noites (20 a 25) com café

R$ 2.600: 5 noites (20 a 25) na Pousada Ilha Splendor (0--12- 3896-3346 ; www.ilhasplendor.com.br), em Ilhabela (SP). Com café

R$ 2.622: 5 noites (20 a 25) na Pousada Reserva Aroeira (0--21- 2487-4011; www.reservaaroeira.com.br), em Barra do Piraí (RJ). Inclui café

R$ 2.750: 5 noites (20 a 25) na Pousada do Cedro (0--12- 3666-1873; www.pousadadocedro.com.br), em Santo Antônio do Pinhal (SP). Com café

R$ 2.780: 5 noites (20 a 25) no Hotel Villa Rasa Marina (0--21-2172-1001; www.villarasamarina.com.br), em Búzios (RJ). Inclui café

R$ 2.880: 5 noites (20 a 25) na Pousada Ronco do Bugio (0--11- 8259-7788; www.roncodobugio.com.br), em Piedade (SP). Com café

R$ 2.960: 5 noites (20 a 25) com meia pensão no Maresias Beach Hotel (0--12-3891-7500; www.maresiashotel.com.br)

R$ 3.000: 4 noites (20 a 24) no Pitangueiras (0--15-3229-4300; www.hotelpitangueiras.com.br), em Sorocaba (SP), com pensão completa

R$ 3.150: 5 noites (20 a 25), no Hotel Fazenda Hípica Atibaia (0--11-4412-3000; www.hotelfazendaatibaia.com.br), com pensão completa

R$ 3.288: no Itamambuca Eco Resort (0--12-3834-3000; www.itamambuca.com.br), em Ubatuba (SP), 5 noites (20 a 25) com café

R$ 3.450: 5 noites (20 a 25) no Hotel Fazenda Mazzaropi (0800-11-7877; www.mazzaropi.com.br), em Taubaté (SP). Com pensão completa

R$ 3.535: no Blue Tree Park (0800-15-0500; www.bluetree.com.br), em Lins (SP), 5 noites (20 a 25) com pensão completa

R$ 3.568: 5 noites (20 a 25) na Fazenda Dona Carolina (0--11-4534-9100; www.donacarolina.com.br), em Itatiba (SP). Com pensão completa

R$ 3.754: 5 noites (20 a 25) no Hotel Porto Real (0800-282-6004; www.hotelportoreal.com.br) em Angra dos Reis (RJ). Inclui café e jantar

R$ 3.762: Eco Resort de Angra (0--24-3379-2800; www.ecoresortdeangra.com.br), em Angra dos Reis (RJ), 4 noites (21 a 25) all inclusive

R$4.090: no Paradise Resort Golf Village (0--11-4735-4100; www.paradiseresort.com.br),em Mogi das Cruzes (SP), 5 noites (20 a 25) com pensão completa

R$ 4.096: no Sheraton Barra (0--21-3139-8033; www.sheraton.com/barra), no Rio (RJ), 4 noites com café

R$ 4.248: 3 noites no Caesar Park Ipanema (0800-55-7275; www.caesarpromo.com.br), no Rio (RJ). Com café

R$ 4.460: 5 noites (20 a 25) com pensão completa no Royal Palm Plaza Resort (0--19-2117-8002; www.theroyal.com.br), em Campinas (SP)

R$ 4.484: 5 noites (20 a 25) com pensão completa no Vale Suíço (0--11-5031-3000; www.valesuico.com.br), em Itapeva (MG)

R$ 4.555: na Fazenda Capoava (0--11-4023-0903; www.fazendacapoava.com.br), em Itu (SP), 5 noites (20 a 25) com pensão completa

R$ 4.750: 5 noites (20 a 25) no Hotel Santa Teresa (0--21-2221-1406; www.santateresahotel.com), no Rio (RJ). Com café

R$ 4.755: 5 noites (20 a 25) no Hotel Toriba (0--12-3668-5000; www.toriba.com.br), em Campos do Jordão (SP), com pensão completa

R$ 4.900: no Beach Hotel (0--12-3891-1500; www.beachhotel.com.br), em Juqueí (SP), 5 noites (20 a 25) com meia pensão

R$ 4.976: no Club Med Rio das Pedras (0800-707-3782; www.clubmed.com.br), em Mangaratiba (RJ), 5 noites (22 a 27) com sistema all inclusive

R$ 6.100: na Casa Turquesa (0--24-3371-1037; www.casaturquesa.com.br), em Paraty (RJ), 5 noites (20 a 25) com café

NORDESTE

R$ 648: no Bristol Multy Jangada Fortaleza (0800-41-1816; www.bristolhoteis.com.br), 4 noites (20 a 24) com café

R$ 1.000: 4 noites (21 a 25) na Pousada Tamanduá (0--84-3246- 2340; www.pipapousadatamandua.com.br), em Pipa (RN). Com café.

R$ 1.536: no Tropical Tambaú (0--83-2107-1900; www.tropicalhotel.com.br), em João Pessoa (PB), 4 noites (21 a 25) com café

R$ 2.430: 5 noites (20 a 25), com meia pensão, na Pousada Encanto da Lua (0--73-3258-9020; www.pousadaencantodalua.com.br), em Maraú (Bahia)

R$ 2.450: 4 noites (21 a 25) no Jatiúca (0--82-2122-2000; www.hoteljatiuca.com.br), em Maceió (AL), com meia pensão

R$ 2.524,50: no Serhs Natal (0800-702-2441; www.serhsnatalgrandhotel.com), em Natal (RN), 5 noites com café, transfer do aeroporto e passeio de buggy

R$ 2.625: 5 noites (20 a 25) com meia pensão no Cana Brava Resort (0--73-3269-8000; www.canabravaresort.com.br), em Ilhéus (BA)

R$ 3.000: no Oasis Hotel & Spa (0--81-3533-0380; www.spaoasis.com.br), em Gravatá (PE), 5 noites (20 a 25) com pensão completa

R$ 7.040: 7 noites (21 a 28) no Itacaré Eco Resort (0--73-3251-3133; www.ier.com.br), na Bahia, com meia pensão.

Veja também opções de pacotes nacionais e roteiros para fora do Brasil, com transporte incluído, no período do carnaval. Os preços são mínimos por pessoa em quarto duplo

NACIONAIS

R$ 810: 4 noites no Parque Nacional Itatiaia (saída em 20/2). Inclui transporte terrestre desde São Paulo, 4 cafés, 3 jantares, passeios, guias, equipamentos para rapel e seguro para atividades de ecoturismo. Da Trilhas & Trilhas (0--11-2231-2933)

R$ 1.968: 4 noites no Rio (20 a 24) com café, aéreo e traslados. Da Taks Tour (0-11-2821-8800)

R$ 1.968: 4 noites em Porto Seguro, com saída em 20/2. Inclui aéreo, traslados e city tour. Da Beeline (0--11- 3171-1544)

R$ 2.207: 7 noites em Maceió, com café, aéreo, traslados e city tour. Com a New Line (0800-600-2524)

R$ 2.301: 7 noites (20 a 27) em Recife com aéreo, café, city tour e traslados. Da Stella Barros (4003-3099)

R$ 2.595: 4 noites (21 a 25) em Bonito, com aéreo, parte terrestre, 2 refeições e passeios. Da CiaEco (0--11-5571-2525)

R$ 2.648: 4 noites em Porto de Galinhas, com saída em 20 ou 21/2. Inclui aéreo, café e traslados. Da CVC (0--11-2191-8410)

R$ 3.165: 7 noites em Fernando de Noronha (saída em 19/2), com aéreo e café. Da Ambiental (0--11-3818-4600)

R$ 3.513: 5 noites (20 a 25) com todas as refeições. Inclui aéreo e traslados. Da Agaxtur (0--11-3067-0900)

R$ 4.484: 5 noites na Serra da Capivara, com pensão completa. Inclui aéreo, passeios, guias e traslados. Da Freeway (0--11-5088-0999)

R$ 5.593: 5 noites em Salvador (embarque em 20/2). Com aéreo, café, traslados e abadá para o Cerveja & Cia. Da TAM Viagens (0--11-4706-0743)

INTERNACIONAIS

US$ 665: 4 noites em Buenos Aires (20 a 24). Inclui aéreo, café e city tour. Da Natural Mar (0--11-3236-4949)

US$ 835: 3 noites em Santiago, com café, aéreo, traslados, city tour e passeios a Valparaiso e Viña del Mar. Saída em 21/1. Da CIT (0--11-3138-3535)

US$ 1.666: 3 noites em Salta, Argentina. Inclui café da manhã, 2 almoços, traslados e passeios com guia. Válido de 20 a 28/2. Da Interpoint (0--11- 3087-9400)

US$ 1.682: 4 noites em Pucón (20 a 24). Com café, aéreo e traslados. Na Luxtravel (0--11- 3017-5656)

US$ 1.703: 4 noites na Guatemala, com café e aéreo. Da Climb (0--11-5052-6305)

US$ 1.870: 2 noites em Lima e 2 em Cuzco. Inclui café, passe de trem a Machu Picchu, 1 almoço, 3 city tours e guia. Da Raidho (0--11-3383-1200)

US$ 1.999: 1 noite em Santiago e 6 em San Pedro de Atacama, com café, aéreo, passeios e guia. Da Venturas e Aventuras (0--11-3872-0362)

US$ 2.016: 7 noites em Aruba, com café, aéreo e traslados. Da ADVtour (0--11- 2167-0633)

US$ 2.087: 3 noites em Amsterdã, 4 em Paris e 2 em Genebra. Inclui café, parte aérea, traslados e passes de trem. Da CI (0--11-3677-3600)

US$ 2.198: 7 noites em Cancún, com refeições. Inclui aéreo e city tour. Saída em 20 ou 21/1. Da Connection Line (0--11- 3285-6691)

US$ 2.269: 7 noites em Punta Cana. Saída dia 20. Inclui refeições, aéreo e traslados. Com a New Age (0--11-3138-4888)

US$ 2.299: 4 noites na Cidade do Cabo, com café, e 2 no Parque Kruger, com pensão completa, na África do Sul. Inclui aéreo e traslados. Saídas em fevereiro. Com a Atlantic Connection Travel (0--11- 3026-9292)

US$ 2.510: 6 noites em Veneza, com aéreo. Da Françatur (0--11-3253-3163)

US$ 2.742: 8 noites em Orlando (saída em 22/2). Inclui aéreo e ingressos com traslados para 7 parques. Da Tia Augusta (0--11-3068-5111)

US$ 2.844: 3 noites nas Ilhas Galápagos, com pensão completa, e 4 em Quito, com café. Inclui aéreo. Saída dia 20. Da Flot (0--11-4504-4544)

US$ 2.897: 7 noites em Whistler, no Canadá. Inclui aéreo, traslados e ski pass. Maktour (0--11-3818-2222)

US$ 2.950: Nova York, de 21 a 28. Com aéreo, traslados e city tour. Da Tereza Ferrari (0--11- 3021-1699)

US$ 2.955: 6 noites em Bariloche (21 a 27), café, 3 almoços, 2 jantares, passeios de bicicleta e veículo de apoio. Vivaterra (0--11-3258-2651)

US$ 3.711: 7 noites (18 a 25) em Aspen (EUA). Inclui aéreo, 6 dias de ski pass e aluguel de carro. Na Ski Brasil (0--11-2196-9399)

US$ 3.870: 2 noites em Puerto Madryn, 2 em Ushuaia, 3 em El Calafate e 3 em Buenos Aires. Café, traslados e passeios. Da Queensberry (0--11-3217-7100)

US$ 3.950: 5 noites em Mendoza e 1 no Clube Tapiz (21 a 27), com café, traslados, 1 jantar, 3 almoços e degustação em 7 bodegas. Latitudes (0--11-3045-7740).