Ache seu lugar na folia (ou longe dela)

Se nem passa pela sua cabeça gastar os dias da folga de carnaval no sofá, assistindo pela televisão ao desfile das escolas de samba e dos trios elétricos, aproveite o período para mudar de cenário. Selecionamos dez opções de pacotes nacionais e 20 de roteiros para fora do Brasil, com transporte incluído. Os preços são mínimos por pessoa em quarto duplo:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Carnaval:

Cinco versões da festa do Momo

Máscaras e fantasias dão o tom da festa em Veneza; pacote custa em torno de US$ 2.510

R$ 810: 4 noites no Parque Nacional Itatiaia (saída em 20/2). Inclui transporte terrestre desde São Paulo, 4 cafés, 3 jantares, passeios, guias, equipamentos para rapel e seguro para atividades de ecoturismo. Da Trilhas & Trilhas (0--11-2231-2933)

R$ 1.968: 4 noites no Rio (20 a 24) com café, aéreo e traslados. Da Taks Tour (0-11-2821-8800)

R$ 2.207: 7 noites em Maceió, com café, aéreo, traslados e city tour. Com a New Line (0800-600-2524)

R$ 2.301: 7 noites (20 a 27) em Recife com aéreo, café, city tour e traslados. Da Stella Barros (4003-3099)

R$ 2.595: 4 noites (21 a 25) em Bonito, com aéreo, parte terrestre, 2 refeições e passeios. Da CiaEco (0--11-5571-2525)

R$ 2.648: 4 noites em Porto de Galinhas, com saída em 20 ou 21/2. Inclui aéreo, café e traslados. Da CVC (0--11-2191-8410)

R$ 3.165: 7 noites em Fernando de Noronha (saída em 19/2), com aéreo e café. Da Ambiental (0--11-3818-4600)

R$ 3.513: 5 noites (20 a 25) com todas as refeições. Inclui aéreo e traslados. Da Agaxtur (0--11-3067-0900)

R$ 4.484: 5 noites na Serra da Capivara, com pensão completa. Inclui aéreo, passeios, guias e traslados. Da Freeway (0--11-5088-0999)

R$ 5.593: 5 noites em Salvador (embarque em 20/2). Com aéreo, café, traslados e abadá para o Cerveja & Cia. Da TAM Viagens (0--11-4706-0743)

Internacionais

US$ 665: 4 noites em Buenos Aires (20 a 24). Inclui aéreo, café e city tour. Da Natural Mar (0--11-3236-4949)

US$ 1.666: 3 noites em Salta, Argentina. Inclui café da manhã, 2 almoços, traslados e passeios com guia. Válido de 20 a 28/2. Da Interpoint (0--11- 3087-9400)

US$ 1.682: 4 noites em Pucón (20 a 24). Com café, aéreo e traslados. Na Luxtravel (0--11- 3017-5656)

US$ 1.703: 4 noites na Guatemala, com café e aéreo. Da Climb (0--11-5052-6305)

US$ 1.870: 2 noites em Lima e 2 em Cuzco. Inclui café, passe de trem a Machu Picchu, 1 almoço, 3 city tours e guia. Da Raidho (0--11-3383-1200)

US$ 1.999: 1 noite em Santiago e 6 em San Pedro de Atacama, com café, aéreo, passeios e guia. Da Venturas e Aventuras (0--11-3872-0362)

US$ 2.016: 7 noites em Aruba, com café, aéreo e traslados. Da ADVtour (0--11- 2167-0633)

US$ 2.087: 3 noites em Amsterdã, 4 em Paris e 2 em Genebra. Inclui café, parte aérea, traslados e passes de trem. Da CI (0--11-3677-3600)

US$ 2.198: 7 noites em Cancún, com refeições. Inclui aéreo e city tour. Saída em 20 ou 21/1. Da Connection Line (0--11- 3285-6691)

US$ 2.269: 7 noites em Punta Cana. Saída dia 20. Inclui refeições, aéreo e traslados. Com a New Age (0--11-3138-4888)

US$ 2.299: 4 noites na Cidade do Cabo, com café, e 2 no Parque Kruger, com pensão completa, na África do Sul. Inclui aéreo e traslados. Saídas em fevereiro. Com a Atlantic Connection Travel (0--11- 3026-9292)

US$ 2.510: 6 noites em Veneza, com aéreo. Da Françatur (0--11-3253-3163)

US$ 2.742: 8 noites em Orlando (saída em 22/2). Inclui aéreo e ingressos com traslados para 7 parques. Da Tia Augusta (0--11-3068-5111)

US$ 2.844: 3 noites nas Ilhas Galápagos, com pensão completa, e 4 em Quito, com café. Inclui aéreo. Saída dia 20. Da Flot (0--11-4504-4544)

US$ 2.897: 7 noites em Whistler, no Canadá. Inclui aéreo, traslados e ski pass. Maktour (0--11-3818-2222)

US$ 2.950: Nova York, de 21 a 28. Com aéreo, traslados e city tour. Da Tereza Ferrari (0--11- 3021-1699)

US$ 2.955: 6 noites em Bariloche (21 a 27), café, 3 almoços, 2 jantares, passeios de bicicleta e veículo de apoio. Vivaterra (0--11-3258-2651)

US$ 3.711: 7 noites (18 a 25) em Aspen (EUA). Inclui aéreo, 6 dias de ski pass e aluguel de carro. Na Ski Brasil (0--11-2196-9399)

US$ 3.870: 2 noites em Puerto Madryn, 2 em Ushuaia, 3 em El Calafate e 3 em Buenos Aires. Café, traslados e passeios. Da Queensberry (0--11-3217-7100)

US$ 3.950: 5 noites em Mendoza e 1 no Clube Tapiz (21 a 27), com café, traslados, 1 jantar, 3 almoços e degustação em 7 bodegas. Latitudes (0--11-3045-7740).