Ache seu lugar no reino de Momo

Rio

www.rioguiaoficial.com.br

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criativos desde o nome - pérolas como Suvaco do Cristo e Simpatia é Quase Amor -, os blocos já estão na rua com ensaios e concursos de música oficial. Os desfiles ocorrem em todas as regiões da cidade. Ingressos para a Marquês de Sapucaí estarão à venda no começo de fevereiro. Informações: (21) 2233-8151.

Salvador

www.carnaval.salvador.

ba.gov.br

Com início oficial em 16 de fevereiro e atrações até o dia 21, a folia soteropolitana se esparrama em três circuitos por onde desfilam trios elétricos (Campo Grande, Barra-Ondina e Centro Histórico) e inclui também as concorridas apresentações dos afoxés, como os Filhos de Gandhi, e blocos afro, caso do Ilê Aiyê. O calendário ainda não foi divulgado.

Recife e Olinda

carnavaldorecife.com.br

carnaval.olinda.pe.gov.br

Lenine, Otto, Karina Buhr, Seu Jorge, Nação Zumbi, Beth Carvalho e o cantor mais comentado do momento, o rapper Criolo, são atrações no Recife - que tem no Marco Zero e no Cais da Alfândega, endereço do festival Rec-Beat (recbeat.com.br), seus palcos centrais. Os shows começam às 17 horas. De manhã e à tarde, é nas ladeiras da vizinha Olinda que os foliões se encontram para ver blocos, grupos folclóricos e os aguardados bonecões.

São Luiz do Paraitinga

saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

O carnaval de marchinhas e fantasias simples, feitas de fita e chita, retorna este ano ao centro histórico da cidade, que fica a 187 quilômetros de São Paulo e foi devastada por uma enchente em 2010. O Bloco Juca Teles abre a festa ao meio-dia de sábado.

Paraty

paraty.com.br

A programação ainda não foi divulgada, mas as datas da folia, sim: 17 a 22 de fevereiro. Fantasiados e mascarados, turistas seguem os blocos pelas ruas de pedra. O mais famoso é o Bloco da Lama: os participantes desfilam com o corpo coberto pela lama dita medicinal da Praia do Jabaquara.

Diamantina

bartucada.com.br

batcaverna.com.br

Famoso pelos blocos caricatos, que fazem paródias do noticiário, o carnaval de Diamantina é para os resistentes: a festa toma as ruas do centro histórico 24 horas por dia - esse ano, de 17 a 21 de fevereiro. Bartucada e Bat Caverna são os blocos-símbolo da folia.