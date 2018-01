Acima de 50 anos

Engana-se quem pensa que curso no exterior é algo apenas para os mais jovens. O público com mais de 50 anos vem apresentando um aumento expressivo na procura desses programas - segundo Andrea Arakaki, diretora-geral de intercâmbio na EF, o aumento foi de 30% só nos primeiros meses de 2017, em relação ao ano anterior. “Muitas dessas pessoas estão num momento da vida em que querem ter uma experiência que não tiveram a oportunidade de concretizar antes”, diz.

Percebendo esse movimento, muitas escolas criaram programas específicos para essa faixa etária, com datas de saída específicas ou roteiros personalizados. Malta, na Europa, é o destino mais procurado: em pleno Mediterrâneo, oferece uma boa combinação de clima, passeios e tranquilidade. Para quem procura um segundo idioma, Málaga, na Espanha, também está entre os favoritos.

Um diferencial dessa faixa etária é a procura também por atividades extras. Por essa razão, muitas escolas criam programas personalizados. Na World Study, por exemplo, há programas que podem ter aulas de gastronomia ou pintura. Na EF, as escolas sugerem atividades extras para que os alunos se integrem - e também pratiquem o idioma.

PACOTES

Malta

Na World Study, com hospedagem em casa de família, café e atividades culturais. Desde R$ 4.731,56 para duas semanas e R$ 8.813,11 para quatro.

No mesmo destino, duas semanas a partir de 1.500 euros na CI. Com acomodação em casa de família e café.

Victoria, Canadá

Duas semanas de curso com duas excursões e dois programas socioculturais por semana. Hospedagem em casa de família com pensão completa e traslados de chegada e saída; R$ 7.435,80 na CVC.

Roma, Itália

Além das aulas de italiano, o programa da Experimento inclui passeios guiados, seminários sobre História da Arte, aula de culinária com jantar, visita a uma vinícola com degustação de vinho, acomodação em casa de família com café e material; 5.210 euros .

Florença, Itália

Na STB, mistura o aprendizado do idioma com itinerários culturais como aula de culinária e excursões. A partir de 1.430 euros, com acomodação em casa de família com café

Málaga, Espanha

Duas semanas de espanhol no programa 50+, com material didático e hospedagem sem refeições, seguro e traslados de saída e chegada. Na EF.