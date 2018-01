Acordo pretende crescer exposição do vinho nacional No fim de outubro foi suspenso o processo iniciado em 2011 por produtores nacionais que pedia salvaguardas sobre a importação de diversos tipos de vinhos finos estrangeiros, com aumento da carga tributária. O objetivo era fazer crescer a participação dos vinhos finos brasileiros no mercado - importados somam 80% do consumo no País.