Acumule milhas com Gol e AA Gol e American Airlines fizeram um acordo com seus programas de milhagem: Smiles e AAdvantage. A partir de 1.° de agosto, clientes dos dois programas poderão acumular milhas em todos os voos da Gol, da Varig e da American Airlines. E, a partir de outubro, eles poderão resgatar as milhas para viagens com essas três companhias. Além disso, membros Smiles que embarcarem com a AA entre agosto e outubro vão acumular o dobro de milhas, assim como os AAdvantage em voos de Gol e Varig. Site: www.smiles.com.br.