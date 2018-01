Addo: a casa dos elefantes

O Addo Main Rest Camp (00--27-42-233-0556), camping localizado no parque, tem diárias a partir do equivalente a R$ 100 por pessoa. Quer luxo verdadeiro? A opção é o lodge cinco-estrelas Nguni River (00--27-42-235-1022), com quartos a partir de R$ 870.

Os safáris guiados têm saídas diárias às 6h, 9h, 12h, 15h e 16h no inverno. No verão, há um horário extra, às 18h, para o impressionante pôr do sol na savana.

Também é possível fazer o safári à noite. A Bukani Travel & Tours (00--27- 42-233-0091) oferece o passeio (R$ 35 e R$ 50 por pessoa). Mais: www.addoelephant.com.