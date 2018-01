Admirados e em silêncio , contemplamos o Glaciar Pia

As águas ficam mais calmas quando alcançamos o fiorde que dá nome ao glaciar. Tão calmas e lisas que refletem as montanhas como se fossem um espelho. E logo o paredão de gelo surge entre as árvores.

Em mais um desembarque impressionantemente seguro e bem organizado, chegamos de bote em frente ao Pia, uma enormidade de gelo de quase 80 metros de altura.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conseguimos ficar razoavelmente perto da geleira. Uma cena grandiosa. Primeiro a praia se enche do som das exclamações em vários idiomas. Em seguida, o silêncio começa a tomar conta da atmosfera: é hora de meditar, apenas olhar, pensar, olhar de novo, refletir. Alguém sugere alguns minutos de completo silêncio - e isso faz todo o sentido. Silêncio que é quebrado pelo estrondo repentino de parte da massa gelada que se desprende do bloco. Pedaços brancos caem sobre a água, para depois boiarem até a beira da praia.

Do alto de um morro, a cinco minutos de caminhada, uma visão panorâmica do glaciar emoldurada pelo verde das árvores. Ao fundo, outro ângulo da Cordilheira Darwin. Imagem que vai demorar para sair da lembrança. / PAULO SALDAÑA