Admirável Parque das Nações

Nada por ali se parece muito com o visual que intuímos ser o de Lisboa. Onde o senso comum espera um bonde, acaba aos pés de um teleférico. Quando pensa no Teatro Camões de fachada rococó, se depara com a estrutura clean, coberta de pedras claras e vidro. O Parque das Nações é uma espécie de admirável território novo de frente para o Tejo. Com atrações que não se esgotam em um dia só.

Você até pode fazer uma visita fast track, pulando entre o sensacional Oceanário, com mais de 500 espécies marinhas, o teleférico e o Casino Lisboa, onde as máquinas caça-níqueis não param por nem um segundo. Mas perderá a grande chance de se juntar aos lisboetas, num dia lindo de verão, para uma caminhada pelo Passeio do Tejo. No fim, verá a Ponte Vasco da Gama, estaiada e de concreto, que até lembra a Octavio Frias de Oliveira.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Totalmente projetada para a Exposição Mundial de 1998, esperava-se que a região levasse uns 15 anos para ser realmente absorvida pelos moradores de Lisboa. Só que, mal o evento havia terminado, muitos já tinham caído de amores pelo Parque das Nações. Não é nada difícil entender o motivo. Quase tudo fica de frente para o rio, ou bem perto dele. E o nome de parque não foi escolhido em sorteio. Há muito de verde por ali.

Veja também:

Tão gira

24 horas entre as modernidades do Bairro Alto

Sopro de inovação na histórica e tradicional Belém

A paixão criou um fenômeno urbano interessante: os que tinham condições já se mudaram para lá; e quem ainda não pode está pensando em alguma forma de fazer isso. Com tanta procura, gruas e outros sinais evidentes de crescimento estão por todos os lados, quase como se vê no horizonte de Dubai.

A obra que mais chama a atenção, por motivos óbvios, está sendo feita na Torre Vasco da Gama. A estrutura de 145 metros de altura, uma das maiores de Portugal, foi erguida para a Expo 98. Na época, servia de mirante, com restaurante de luxo no alto. Só que agora está sendo vestida para virar o cinco-estrelas Torre Vasco da Gama Royal Hotel, com 21 andares. Ninguém duvida que terá uma das melhores vistas da cidade.

O que está pronto na região, porém, já é mais do que suficiente para você desviar o olhar do Terreiro do Paço - que, por sinal, também passa por obras de revitalização. Se puder, comece pelo extremo do parque e percorra com tempo o tal Passeio do Tejo, pontuado por interessantes peças de arte urbana, feitas sob encomenda. Continue à beira-rio até encontrar a grande estrutura ovalada. É o Pavilhão Atlântico, que depois da Expo 98 passou a ser usado para shows - os ingleses do Massive Attack foram os primeiros, mas ali estiveram de Prince a Robbie Williams.

Pertinho dali, numa baía em miniatura, fica o Oceanário, com seu aquário global. Divididos apenas por vidros, de modo a dar a impressão de um único oceano, estão representados todos os hábitats marinhos, do Antártico ao Pacífico. Tubarões, pinguins, lontras. Todos estão ali, nas versões ser vivo ou bichinho fofo de pelúcia.

Impossível não ficar louco na lojinha do oceanário. Se estiver acompanhado de crianças, nem entre. Ou vá em frente ciente de que os minutos seguintes serão repletos de "paiê" e "manhê". Afinal, as férias são para isso: gastar em dez dias as economias do ano inteiro.

Abra a carteira também para andar no teleférico sobre o Tejo. Prefira o finalzinho da tarde, para ver tudo ainda claro, mas já escurecendo. Nesse lusco-fusco, os dois prédios-tubarões que ficam logo em frente terão acendido suas barbatanas e você verá, lá de cima, aqueles casais que não resistem a um pôr do sol. CARLA MIRANDA

Oceanário de Lisboa: www.oceanario.pt; 5,50 euros (até 12 anos) e 11 (adultos);

Casino Lisboa: www.casinolisboa.pt

COMPRINHAS

Turistas brasileiros geralmente não precisam de grandes estímulos para comprar. Quase todo mundo já sai daqui com uma lista de lembrancinhas ou vários bilhetes com as malfadadas encomendas...

Pois saiba que fica no Parque das Nações o Centro Comercial Vasco da Gama, um shopping como os que estamos acostumados no Brasil (isso não é muito comum em Lisboa). Lá você vai ver as marcas de sempre - Mango, Zara, H&M -, com preços até bem simpáticos. Torça para encontrar uma liquidação. Como ocorre no restante da Europa, os descontos são de verdade. Se você quiser algo mais diferente, confira a vitrine da ótima grife portuguesa Lanidor.

A Avenida da Liberdade é o endereço das marcas premium em Lisboa. Domínio de Luis Vuitton e companhia. Se o cartão de crédito não der para compras, vá pelo passeio. A avenida tem jeito de Champs Elysées e é considerada uma das mais luxuosas do mundo. Ah... Há uma Lanidor por lá, com preços factíveis para mortais. Se for hora do almoço, entre na loja e suba até o LA Caffé, para fazer a refeição na companhia dos executivos que circulam pela região.

Uma dica nada típica, mas que pode ser bastante útil. Lisboa tem uma unidade do espanhol El Corte Inglés, entre as Avenidas António Augusto de Aguiar, Marquês da Fronteira e Sidónio Pais. Para comprar o que faltou - e alguns vinhos.