Adrenalina a mil e muito verde A adrenalina é o principal atrativo da Rota Rural Encantos de Eulália. No Parque de Aventuras Gasper (gaspermontanhismo.com.br), na borda do Paredão da Eulália - um penhasco com mais de 100 metros de altura - há tirolesas, de 450 e 300 metros, rapel a 135 metros de altura e arvorismo. Já no Sítio de Lazer Zucchi (54- 3454-2505), o ponto alto é a vista. As crianças também podem cavalgar e nadar em pequenas lagoas.