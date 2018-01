Adrenalina logo ali atrás do morro

Tudo que fica próximo de Coyhaique, capital da Patagônia chilena, está "ahí detrás de la lomita, no más", como brincam os moradores da cidadezinha de 50 mil habitantes. É que "ali, logo atrás do morro", rumo ao norte pela estrada que corta esse canto pouco explorado do planeta, descortina-se uma série de cascatas, geleiras e fiordes para quem tem muita aventura no sangue. Veja também: Conheça a Patagônia Aysén Em Coyhaique, frio cortante e uma fila de casas coloridas Um barco para 'ouvir' o silêncio Desvende paisagens a pé e a cavalo Mesa farta com carnes e peixes Horizonte recortado por ilhas e fiordes Ou nem é preciso tanto, porque a estrutura hoteleira tem ótimas surpresas, como um spa à beira do Pacífico Sul, e lodges para acomodação em fazendas familiares. Relaxar ou se aventurar passa a ser uma escolha, e o perfeito meio-termo é a prática do fly fishing, técnica para pesca de trutas que povoam os Rios Cisnes, Simpson, Coyhaique e Rosselot. Essa parte da Patagônia não é toda branca. As florestas de estepe dão o tom no verão, pinceladas pelo vermelho de minúsculas flores, os ciruelillos. Não tem pingüins, como é de se esperar de uma Patagônia. Só alguns leões-marinhos e golfinhos esparsos correm pelos fiordes em busca de comida. Nos melhores meses, dezembro, janeiro e fevereiro, a temperatura tem mínima de 5 graus e máxima de 15 graus. Chove, e muito. Um aviso do posto de turismo de Puyuhuapi, vila de pescadores próxima ao spa, informa com objetividade quase irônica: "Se fizer sol, aproveite. Se chover, bem-vindo à verdadeira Patagônia pluvial." Por sorte, independe de sol ou de chuva o clima amistoso do chileno patagón. A cada parada, uma receptividade de quem ainda trata o turista como amigo, e não como fonte de renda. Seja em Coyhaique, Cisnes, Puyuhuapi ou La Junta, as paradas preferenciais dos viajantes, brinda-se com pisco sour (drinque feito com aguardente de uva, suco de limão, açúcar e clara de ovo), come-se os melhores frutos do mar e fala-se de tudo - do futebol à política, passando, claro, pela história da região. Batalhas Desse assunto eles adoram falar, porque se consideram heróis, filhos de colonizadores que agüentaram o frio insuportável de até 40 graus negativos no inverno e construíram a vida quase confortável que levam atualmente. Cada tijolo assentado é como se fosse uma vitória sobre a natureza, com a qual hoje já dizem conviver em paz. Nas vilas de pescadores ainda persiste a pobreza, com casas mal ajambradas. "Falta trabalho", reclama uma comerciante, que assim como seus vizinhos festeja o início do verão: "hora de atender os turistas". Mas a verdadeira batalha dos patagones é a conclusão da Carretera Austral. A estrada atravessa toda a região, desde Chaitén, ao norte, até Villa O?Higgins, ao sul, passando por Coyhaique - uma espécie de Transamazônica chilena. Suas obras começaram em 1976, durante a ditadura de Augusto Pinochet (1915-2006), e ainda hoje engatinham. Máquinas estão há 32 anos na pista, finalizando trechos dos 1.270 quilômetros em uma empreitada que parece interminável. Segundo os moradores, a intenção é que, de quatro em quatro meses, quando o clima favorece, o asfalto chegue às regiões mais inóspitas como o Parque Nacional Queulat, onde o caminho tem neve quase perene. O desejo revela um motivo muito claro: o glacial Ventisquero Colgante, ou Geleira Pendurada, que deitado entre dois morros expele uma cascata de mais de 300 metros de altura, visível a menos de 10 minutos de caminhada. A geleira retrocedeu por obra do aquecimento global, como indica o guia do parque, mas ainda faz com que o visitante não acredite no que está vendo. Viagem feita a convite do Servicio Nacional de Turismo da Região de Patagonia-Aysen e da Varig