Empresas aéreas apostam em tecnologia

Três empresas aéreas lançaram nas últimas semanas novidades tecnológicas para facilitar a vida do viajante. Conheça.

Bate-papo com Mildred

Mildred é o nome do robô que “conversa” com o viajante no chatbot (chat comandado por uma máquina) da Lufthansa, e pesquisa a passagem aérea mais barata para qualquer destino operado pela companhia. O serviço funciona via Facebook Messenger, no celular e no computador: basta digitar “Lufthansa Best Price” no campo de pesquisa que Mildred aparece. Digite a pergunta – em inglês, mas a assistente-robô fornece um modelo, basta trocar origem e destino. Há possibilidade de incluir uma data específica; a busca sem data resulta na passagem mais em conta nos próximos nove meses. Junto com o resultado surge o botão “Book Now”; basta clicar para efetivar a compra no site da Lufthansa.

De olho na bagagem

As etiquetas de bagagem com tecnologia de radiofrequência foram lançadas pela Delta em abril; agora ganharam a companhia de um aplicativo que permite que o passageiro ative no celular o recebimento de informações sobre o rastreamento de sua mala. É preciso baixar o app Fly Delta (para iOS e Android).

Criança a bordo

Familiares de crianças que viajam desacompanhadas na Gol ( voegol.com.br) agora podem ativar no aplicativo da empresa, no celular, a função Voe Junto. No check-in, a criança recebe uma pulseira que será escaneada em diferentes etapas da viagem – e o adulto responsável vê as informações da localização. Disponível em todos os voos nacionais da companhia; a partir de dezembro, também nos internacionais e para idosos desacompanhados.