Aéreas mostraram novidades em feira turística Realizada na semana passada, com dois dias abertos ao público em geral, a 42ª Abav levou 3,5 mil expositores ao Anhembi, em São Paulo, para apresentar novidades aos viajantes. A Gol (voegol.com.br) anunciou que começa a operar em 26 de outubro voo direto entre São Paulo e Punta Cana, na República Dominicana, com tarifas desde US$ 650.