Aeroporto em Nova York será o 1° com terminal para animais

NOVA YORK - O Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, será o primeiro do mundo a ter um terminal destinado exclusivamente a animais. O nome, "The Ark of JFK", é uma referência à construção, na Bíblia, da arca de Noé. Mais de 70 mil animais poderão passar pelo local por ano.

Com previsão de abertura no ano que vem, e custo de US$ 48 milhões, o terminal de 16,5 mil metros quadrados vai receber todo tipo de animal imaginável, como preguiças e pequenos roedores. A "arca" está sendo construída no lugar de um antigo terminal de cargas, desativado em 2004.

Cavalos e vacas vão ocupar elegantes estábulos com chuveiros e clima controlado. Um espaço especial para pinguins permitirá que eles acasalem com privacidade.

Os cães terão um resort de luxo com piscinas em formato de osso, massagens terapêuticas e pedicure. Eles terão televisões individuais de tela plana e os seus donos poderão acompanhá-los via webcam. Gatos terão suas próprias árvores para escalar. E todos os animais terão acesso 24 horas a uma clínicas veterinária.

Além disso, o terminal terá um espaço para exportação e importação de animais que viajam para competições esportivas e precisam de tratamentos especiais.

O preço para as mordomias, no entanto, é salgado: o custo para uma suíte canina pode chegar a US$ 100 por noite.

O voo de um cachorro de Nova York para Londres, por exemplo, pode custar cerca de US$ 1 mil, mais a caixa para transporte, taxas de aeroporto e certificados de vacinação. Já o transporte de um cavalo pode chegar a U$ 10 mil. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS