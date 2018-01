Aeroportos de Nova York inauguram cabines para amamentação

Com The New York Times

Quatro cabines para amamentação foram inauguradas ontem, 7 de maio, nos aeroportos de Nova York. Com 1,2 metro de largura e 2,4 metros de comprimento, os equipamentos têm dois bancos, portas que se fecham completamente e tomada para ligar bombas de extração de leite materno. Segundo a empresa Mamava, que projetou e construiu as cabines, o espaço é suficiente para abrigar uma família de quatro pessoas, com malas.

Há uma cabine no aeroporto John F. Kennedy, duas no Newark e uma no La Guardia. Para localizar as cabines há um aplicativo da Mamava para iOS (opera em iPhones e iPads). A ferramenta para Android tem previsão de lançamento em julho.