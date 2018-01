Aeroportos que são atrações à parte

Changi, Cingapura

O aeroporto mais parece um parque de diversões. O espaçoso deque concentra três cinemas, fliperamas e máquinas de play station, todos gratuitos. Mas a novidade é o tobogã gigante de metal, contorcido em seus 12 metros de altura. Obra da artista Carsten Höller, já foi exposto na Tate Modern, em Londres. Para escorregar, é preciso ter mais de 1,30 metro de altura e gastar cerca de US$ 22,50 nas lojas do terminal - o que dá direito a duas voltas. Os pequeninos podem se esbaldar no tobogã menor e gratuito. Ambos funcionam das 12 horas às 22h30. Depois de tanta adrenalina, dê um mergulho na piscina do último andar do edifício, com vista panorâmica. A entrada custa US$ 10,50 e o visitante ainda ganha um charmoso drinque com guarda-chuvinha. Aberta entre 8 e 23 horas. Site: changiairport.com.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Schiphol, Holanda

Sem dúvida, é o mais cultural dos terminais espalhados pelo planeta. Acabou de inaugurar uma biblioteca (airportlibrary.nl), a primeira em um aeroporto, que funciona 24 horas. Até o viajante mais apressado pode ter um breve contato com a cultura holandesa. São centenas de filmes e músicas de artistas locais, além de livros traduzidos para 30 idiomas. Conta com iPads e softwares que permitem salvar os filmes no celular. O Schiphol também foi o primeiro a ter uma filial de museu. Telas de grandes mestres holandeses estão expostas das 7 às 20 horas, com entrada gratuita. Já os noivos cansados da mesmice das cerimônias convencionais podem se casar no hangar. É possível até alugar uma parte da aeronave (ou ela inteira) e já partir para a lua de mel. Mais: schipholweddings.nl.

Incheon, Coreia do Sul

Cansaço não é desculpa para ficar sentado na cadeira. Vale a pena conhecer e dar algumas tacadas no belíssimo campo de golfe, recém-inaugurado. Custa a partir de US$ 35. Ou queimar as calorias na academia. Mas se a ideia é mesmo relaxar, experimente a sauna e as massagens do spa. Também dá para tentar a sorte nos jogos de cartas ou na roleta do cassino - e, quem sabe, mudar literalmente o destino. Mais: airport.kr.