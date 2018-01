O Hotel Urbano, agência de turismo oficial do festival, recomeçou a venda de pacotes para o Rock in Rio, de 18 a 20 e de 24 a 27 de setembro.

O preço mínimo é R$ 699 por pessoa, com duas noites de hospedagem em hotel na Zona Sul, na Barra da Tijuca ou no Recreio dos Bandeirantes, mais ingresso para um dia de festival. Com passagem aérea, desde R$ 1.499 e saída de 14 cidades pelo Brasil.