Ubatuba (SP)

Passar 7 noites (21 a 28/12) em Itamambuca sai bem em conta no camping do Itamambuca Eco Resort (barraca não incluída). A ceia de Natal será bufê por quilo. R$ 338 por pessoa, em barraca, ou R$ 928 para dois (no chalé camping); itamambuca.com.br

Búzios (RJ)

Em pleno agito do centro da cidade, a hospedagem no Hotel Don Quijote está incluída no pacote de 4 noites (22 a 26/12) da Taks Tour. Com aéreo desde São Paulo.

R$ 924 por pessoa, com café; takstour.com.br