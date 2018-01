Pacotes em conta para agosto de 2017

BELO HORIZONTE (MG) - 4 noites

Belo Horizonte pode ser o ponto de partida para um tour que englobe o museu ao ar livre Inhotim (R$ 40 entrada; inhotim.org.br) e Ouro Preto (fizemos parte desse roteiro na edição de 10 de janeiro; confira em bit.ly/minasnho). No site Viajanet, a passagem ida e volta de São Paulo a Belo Horizonte custa R$ 156, voando Gol. Você pode dividir seu roteiro se hospedando uma noite em BH, outra em Brumadinho e as duas restantes em Ouro Preto. Numa pesquisa rápida, encontramos hotel na Savassi, na capital, a R$ 250; R$ 290 em Brumadinho e R$ 468 para duas diárias em Ouro Preto (valores para duas pessoas). Quatro diárias de aluguel de carro custam mais R$ 342 no Rentalcars.com. Total: R$ 871 por pessoa. Mas somando gasolina, refeições e passeios adicionais seu orçamento deve estourar um pouquinho.

Dica importante: agosto não tem nenhum feriado nacional – ou seja, preços melhores em viagens pelo País.

RECIFE (PE) - 3 noites

Agosto pode ser chuvoso no Nordeste, mas o calorzinho é garantido. A passagem ida e volta de São Paulo custa R$ 634 voando Gol (pesquisa no site Viajanet). Se preferir se hospedar em Porto de Galinhas, a cerca de 1 hora do aeroporto, encontramos pousada a R$ 648 no Booking.com, para dois. Para ficar na própria capital (dá para fazer um bate-volta a Porto de Galinhas), há hotéis próximos a Boa Viagem por R$ 671. O orçamento vai estourar com alimentação e passeios.