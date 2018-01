agosto é mês de...

O filme Flores Raras, de Bruno Barreto, com Glória Pires como protagonista, abre o 41º Festival de Cinema de Gramado. A atriz, aliás, será homenageada com o Troféu Oscarito. O evento vai até dia 17, com mostra e competição de 8 longas brasileiros, 6 estrangeiros e muitos curtas. Site: festivaldegramado.net.

3 Ruas para pedestres

É o lema do Summer Streets (tinyurl.com/summerstreets), realizado durante três sábados em Nova York (dias 3, 10 e 17) e que fecha 11 quilômetros de vias entre a Ponte do Brooklyn e o Central Park. Tem empréstimo de bicicletas e patins, tirolesa, escalada na pedra, ioga, parkour e piquenique.

18 Espírito competitivo

Ainda dá tempo de se inscrever para uma das provas mais tradicionais do Rio de Janeiro: a Meia Maratona Internacional. As inscrições pela internet (tinyurl.com/meiadorio) podem ser feitas até o dia 14 para a prova de 21 km ou para a corrida de 5 km - R$ 80 para o público comum e R$ 250 para o pelotão premium. As largadas para as várias categorias da meia maratona começam às 8h30 na Praia de São Conrado.

23 Paladar aguçado

Cerca de 35 mil pessoas são esperadas para o 16º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes (culturaegastronomia.com.br), que terá 60 palestras, workshops e degustações com 14 chefs convidados, e 84 shows. Mais de 40 restaurantes e bares participam.

23 Mimos

Festival que começou em Olinda em 2004, o Mimo (mostra internacional de música) chega pela primeira vez a Paraty. De 23 a 25 de agosto, igrejas e outros patrimônios históricos da cidade vão virar palcos para concertos gratuitos de música erudita, popular, jazz, brasileira e world music. Herbie Hancock, João Bosco, Madredeus e Rum Tareq Al Nasser são alguns dos nomes confirmados. Há também mostra de filmes. O Mimo segue, então, para Ouro Preto (de 29 a 1°/9) e Olinda (2 a 8/9). Mais: mimo.art.br

9 Palco

polonês

Franz Ferdinand (foto) e Florence and the Machine são as atrações do Coke Live Music

Festival, que vai agitar Cracóvia, na Polônia. Ao todo, 13 bandas se apresentam sexta-feira e sábado - 38 um dia ou

59 para os dois; e 67 para acampar (livefestival.pl/en).

1 Arte para todo lado

Agosto é um dos melhores meses para visitar Edimburgo, na Escócia, com três festivais quase paralelos. De 1º/8 a 1º/9 é realizado o Festival de Arte, com mais de 45 exposições, performances e filmes. De 2 a 26/8 é a vez do Fringe (foto), com shows, teatro, danças e óperas. E de 9/8 a 1º/9 há uma boa seleção de música clássica, ópera, teatro e dança no Festival Internacional de Edimburgo. Mais em edinburghfestivals.co.uk.