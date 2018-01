agosto é mês de...

O Summer Streets é um evento anual realizado durante três sábados consecutivos no centro de Nova York que busca valorizar a rua como local de lazer e encontro. Fechando aos carros mais de 11 quilômetros de vias entre o Central Park e a Ponte do Brooklyn, o evento devolve esses espaços aos pedestres, que podem fazer piqueniques, aulas de ioga e atividades físicas. Também são montadas tirolesas, paredes de escalada e fornecidas bicicletas e patins para aluguel. Este ano, a festa ocorre nos dias 2, 9 e 16 de agosto.

8 Prêmio de cinema

Estão definidos os homenageados da 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que vai até o dia 16 na cidade mais turística da Serra Gaúcha. O longa Isolados, último e inédito filme de José Wilker, abre a programação com um tributo ao ator e crítico de cinema que integrava a curadoria do festival desde 2012. Além dele, Flávio Migliaccio, Rodrigo Santoro, Walter Carvalho e o franco-argentino Jean Pierre Noher serão homenageados com troféus. A programação será divulgada nos próximos dias no site:

festivaldegramado.net.

15 Show pirotécnico

Eleger o melhor espetáculo de fogos, produzido por países com orçamento idêntico, em 11 a 13 minutos, é o objetivo do Festival Internacional de Scheveningen, até o dia 23, na cidade holandesa de Haia. Há malabaristas e engolidores

de fogo.

Mais: oesta.do/haiafogos.

7 Céu pintadinho de balão

O maior evento de balonismo da Europa enche de pontos coloridos os céus de Bristol, na Inglaterra, até o dia 10. Na 36ª edição, a Bristol International Balloon Fiesta (bristolballoonfiesta.co.uk) recebe mais de 100 balões de diversos tipos e tamanhos - dos redondos tradicionais aos com formatos de personagens de desenho animado. Gratuito, o evento atrai 500 mil visitantes ao parque Ashton Court Estate. Há área de camping para pernoitar e ver o show noturno de balões.

14 Brotas à mesa

Paella vegetariana e sorvete de queijo com doce de leite são algumas das receitas nos cardápios dos 13 restaurantes participantes do 3º Brotas Gourmet, que busca evidenciar os ingredientes regionais. Com atividades concentradas na área do Parque dos Saltos, tem cervejas artesanais e apresentações de forró pé de serra. Mais: brotasgourmet.com.br.

22 Comida mineira

É hora de sair da linha, esquecer a dieta e se embrenhar entre as ladeiras da mineira Tiradentes: até o dia 31, o 17º Festival Gastronomia e Cultura (foto) leva à cidade 60 cursos de gastronomia, 74 atrações culturais e 12 festins (jantares) com chefs nacionais e internacionais como Mara Salles, Juarez Campos, Jefferson Rueda, Benito Molina e Xavier Perez Stone. Nos intervalos da comilança, música, artes cênicas, exposições e lançamentos de livros. Mais: culturaegastronomia.com.br.

1 Música pop em Chicago

Um dos festivais mais cultuados do planeta, o Lollapalooza até chegou ao Brasil em 2012 (com escalas em Buenos Aires e Santiago), mas continua tendo um sabor todo especial em seu local de origem, Chicago, nos Estados Unidos, onde existe desde 1991. No Grant Park, vai até o dia 3, com Eminem, Kings of Leon, Arctic Monkeys e Lorde. Ainda à venda há apenas pacotes com hospedagem - desde US$ 1.949, para dois; lollapalooza.com.

7 Suécia multicultural

De 7 a 9 de agosto, a cidade de Gotemburgo, na Suécia, recebe a 8ª edição do festival Way Out West, com cinema, artes e música - leia OutKast (foto), Queens of the Stone Age, The National, Neutral Milk Hotel e Motörhead. Line-up e mais informações no site:

wayoutwest.se.

17 Tratores turbinados

Conhecida pela beleza e diversidade de sua flora, a cidade de Holambra também recebe anualmente o Trekker Trek, um campeonato de tratores "turbinados". Com tratores que vão de 2,4 a 7,5 mil quilos nas categorias Super Agrícola e Livre, o torneio está em sua 21ª edição e ocorre no Centro Esportivo Tubantia. Ingressos de R$ 10 a R$ 20. Mais: trekkertrek.com.br.

29 Escócia global

Não é pouco: o Mela, festival cultural que ocorre até o dia 31 em Edimburgo, capital da Escócia, pretende abraçar a diversidade cultural do mundo globalizado, do reggae cubano ao punk experimental chinês. O evento tem dois palcos, praça de alimentação com comidas de todos os continentes e desfile de moda. Ingressos custam 4 libras (R$ 15) por dia. Mais: edinburgh-mela.co.uk.