Agosto é mês de...

A abertura da festa dedicada ao Centenário da República Portuguesa está marcada para sábado, 31 de julho, com show de Lauryn Hill. Mas a parte mais recheada da programação cultural começa no dia 3, com o espetáculo teatral Humanum Fatum, apresentado ao ar livre na Praça São Carlos. E segue até o dia 14, com duas Noites dos Museu, em 5 e 12 (Mosteiro dos Jerônimos incluído), circo, música e exposições. Grátis.

Mais: festivaldosoceanos.com.

4 Festa Literária de Paraty

A Flip 2010 perdeu uma de suas principais estrelas, o músico Lou Reed, que cancelou a participação alegando problemas pessoais. Mas ainda tem muita gente boa na programação, como Isabel Allende, Salman Rushdie e Peter Burke. Parte dos debates está esgotada (veja no ticketsforfun.com.br ou pelo telefone 4003-0848), mas ainda é possível encontrar vagas na Tenda do Telão. Mais: flip.org.br; (24) 3371-1327. Até dia 8.

6 Lollapalooza

Lady Gaga, The Strokes, Hot Chip e as veteranas Green Day e Soundgarden fazem parte da programação formada por mais de 120 atrações do Lollapalooza, um dos mais importantes do verão nos Estados Unidos, no Grant Park, em Chicago. Ainda há ingressos à venda - o pacote para os três dias do evento sai por US$ 215 e a entrada para um único dia, US$ 90. Informações: lollapalooza.com.

13 Fringe NYC

O maior festival de artes cênicas do Hemisfério Norte leva cerca de 1.200 espetáculos a 20 endereços de Nova York. Os ingressos custam US$ 15, comprados com até 24 horas de antecedência, e US$ 18, na hora. Programação e endereços: fringenyc.org.

28 Noite dos Museus

Mais de 100 museus e centros culturais de Berlim vão ficar abertos até as 2 horas. Peças e shows incrementam a noite. Por 10, com direito a transporte para ir de um local a outro: lange-nacht-der-museen.de.