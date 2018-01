Banho de águas quentes na Ensenada Pérez

Foi um dos passeios mais próximos de Puerto Chacabuco que fizemos. O trajeto tem duração de uma hora e é feito em um catamarã com 90 lugares. No entanto, as termas só podem receber 54 pessoas por dia. A Enseada Pérez possui duas piscinas naturais cujas águas variam sua temperatura ao sabor dos humores do Vulcão Maca, responsável pelo aquecimento natural.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia da nossa visita, a temperatura estava em 45 graus, o que permitiu o banho – acima desse valor, turistas não são autorizados a entrar na água. A vista é para a natureza e as montanhas do entorno.

O local tem chuveiros – gelados – e espaço para pendurar roupas e toalhas. Depois de uma hora mergulhados nas águas quentes, fomos convidados a uma volta de bote para admirar outros veios de águas quentes que brotam por ali. Estes, sem permissão para mergulhos. No trajeto de volta do passeio passamos pelo monumento natural Cinco Irmãs. São cinco pequenas ilhas, que formam uma reserva de 228 hectares, e cujo acesso pode ser feito tanto via Puerto Aysén (distante 50 quilômetros) quanto pelo caminho que fizemos a partir de Puerto Chacabuco.