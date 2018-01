'Ainda falta muito para chegar?'

Pois é. Se no dia a dia as crianças já são fonte inesgotável de cuidados, isso se potencializa nos deslocamentos. Seja de carro, barco, avião ou ônibus, é preciso tentar prever as situações e estar preparado para o que der e vier. Elaboramos este miniguia para ajudar você a não cair em pegadinhas, dos documentos às regras nos meios de transporte. Viajar com os filhos fica ainda mais gostoso quando você sabe onde está pisando.