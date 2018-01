Atriz de 'Sex and the City' vai guiar tour por Nova York

Que tal conhecer Nova York ao lado de Carrie Bradshaw, a protagonista da série Sex and the City? Ou quase isso. Para promover a estreia da plataforma Trips em Nova York, o site de aluguel de imóveis e quartos de temporada Airbnb.com colocou à venda um passeio pela cidade guiado pela atriz Sarah Jessica Parker. Trips é um serviço do site que coloca visitantes em contato com moradores que oferecem experiências. O serviço estreou no Rio de Janeiro em junho.

Infelizmente, as quatro vagas para o tour (pelo preço de R$1.296) se esgotaram rapidamente. Sarah Jessica Parker fará o papel de uma personal shopper, uma orientadora de compras fashion. O roteiro inclui compra de sapatos da coleção assinada pela atriz, um ingresso para assistir ao ballet de Nova York e um frozen yogurt, para não ficar de barriga vazia.

Assim como Sarah, outras celebridades sinônimo de Nova York estão no projeto (todos já esgotados), cujo lucro será revertido para instituições de caridade, como o ator Ansel Elgort (que recentemente estreou o elogiado Em Ritmo de Fuga e a adaptação do best-seller A Culpa é da Estrelas, pelo preço de R$ 810) e um chá da tarde com Michael Strahan, ex-jogador de futebol americano do New York Giants.

O Airbnb Trips chegou ao Brasil em março deste ano no Rio e São Paulo. Ela já está disponível também em outras em 19 cidades, como Londres, Roma, Paris e Tóquio – ao todo, são mais de 800 opções. Em Nova York, além do tour com as celebridades, os turistas também poderão aprender hip-hop com moradores do sul do Bronx, comer comida latina com um nativo da República Dominicana e até mesmo um passeio pelos trilhos do metrô.

