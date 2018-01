Airbnb lança menu de experiências locais no Rio de Janeiro com guias brasileiros 

O Airbnb, plataforma de compartilhamento de imóveis, lança nesta quinta-feira, 8, no Rio de Janeiro, o Trips, um menu de “experiências” com tours especiais, sugeridos pelos anfitriões da plataforma. O serviço visa diversificar as opções de passeio para além de áreas tradicionais e movimentadas, além de gerar renda extra para os moradores locais. No Brasil, a capital fluminense é a primeira cidade brasileira a receber o Trips e a segunda da América Latina, atrás apenas de Havana, em Cuba.

A partir desta quinta, os usuários já terão à sua disposição mais de 35 opções de “experiências” no catálogo. Entre elas, o Local Bar Hopping in Copa, um passeio pelos botecos de Copacabana para degustar drinques, aperitivos típicos e cachaça. Já na Experiência de AfroDance, os interessados aprendem a dança de inspiração africana. Mas para quem quiser aproveitar as praias da Cidade Maravilhosa, uma opção é o Surf, Sun, Food and Fun, com aula de surfe na Prainha, almoço em um restaurante de comida caseira e trilha até cachoeira.

A previsão é de que o catálogo de passeios especiais aumente rapidamente. Qualquer anfitrião pode incluir atividades, com a condição de que siga os critérios de qualidade. Para sugerir Trips, é necessário o preenchimento de um formulário no site. E não é preciso ser hóspede do Airbnb para participar das experiências, moradores locais também podem se inscrever nas atividades.

