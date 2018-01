Alanis Morissette na mistura de estilos de Salvador Falta poucas semanas para uma das principais atrações de férias no Brasil. Neste ano, o Festival de Verão de Salvador vai de 28 e 31 de janeiro. Ao contrário do que se pode imaginar, cantores e grupos de axé podem até marcar presença no evento, mas a mistura de estilos musicais é a principal característica da festa. No Parque de Exposições da capital baiana, essa 11.ª edição terá 25 shows por noite, distribuídos entre o palco principal, a arena universitária, o boteco do samba e a tenda eletrônica. São esperadas mais de 200 mil pessoas. Entre as atrações confirmadas estão O Rappa, Ivete Sangalo, Jota Quest, Chiclete com Banana, Daniela Mercury, Biquíni Cavadão e Nando Reis. A cantora canadense Alanis Morissette (em 31 de janeiro) promete ser o centro das atenções. Ingressos a partir de R$ 60. Site: www.festivaldeveraosalvador.com.br.